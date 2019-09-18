Пассажирка самолета скоротала полет за вышиванием матерных слов и прославилась

Фотография неизвестной пассажирки, вышивавшей во время полета, стала вирусной в сети. Об этом сообщает News.com.au.

Снимок женщины, которую застали за рукоделием в полете, появилась в закрытой группе Shut The Front Door в Facebook. Ее попутчик запечатлел, как незнакомка вышивает на ткани нецензурную надпись Eat a bag of d**ks («Съешь мешок с пенисами») среди цветов, и снимок набрал больше 15 тысяч комментариев.

«Небольшое вдохновение для моего следующего проекта», — шутил один пользователь. «Идеально для подарка от чистого сердца», — смеялся другой комментатор. «Я тоже всегда вышиваю в аэропорту и самолете», — поддержал женщину еще один подписчик.

Ранее в сентябре другая неизвестная пассажирка решила сделать маникюр во время перелета и вывела из себя попутчиков. На ставшей вирусной фотографии видно, как женщина разложила на откидном столике набор накладных ногтей и приклеивает их суперклеем. Из описания к посту следует, что этот клей источал зловоние.

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