Незамужнюю учительницу уволили из католической школы за отказ делать аборт

В американском городе Канзас-Сити, штат Миссури, незамужнюю учительницу уволили из католической школы Святой Терезы за отказ прервать беременность. Об этом сообщает издание Kansas City-Star.

Мишель Болен (Michelle Bolen), проработавшая в учебном заведении 15 лет, утверждает, что школа отказалась продлевать с ней контракт в 2015 году.

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Женщина рассказала о своей беременности работавшему в школе священнику — отцу Джозефу Цисетти (Joseph Cisetti). Тот якобы похвалил ее за отказ от аборта, однако добавил, что «если бы женщина пошла против католического учения и прервала беременность, то школа бы не попала в скандал». После этого, по ее словам, Цисетти добавил: «Беременность не грех. А вот блуд — да».

Адвокат Болен Е.Е. Кинан (E.E. Keenan) отметил, что школа нарушила акт об абортах штата Миссури 1986 года, согласно которому работодатель не имеет права уволить женщину за отказ прерывать беременность.

Однако юристы, представляющие интересы школы, отметили, что женщина нарушила условия рабочего контракта. Согласно ему, она обязалась «вести себя так, чтобы не нарушать моральные и доктринальные нормы католического учения».

Одна из бывших коллег Болен Эмили Кифи (Emily Keefe) также заявила, что учительница часто оставляла маленьких детей без присмотра. Однажды женщина даже засняла на видео учеников первого класса, за которыми никто не присматривал.

Ожидается, что решение о том, справедливо ли Болен уволили с работы, примут присяжные в конце сентября.

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