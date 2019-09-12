Женщина родила дочь после 14 направлений на аборт и не пожалела о своем решении

Жительница британского города Йорк Кира Мелдрам (Kiera Meldrum) родила ребенка после того, как врачи 14 раз советовали ей прервать беременность. Ее историей поделилось издание Daily Mail.

20-летняя мать признается, что доктора просили ее сделать аборт с 21 недели беременности, когда ее ребенку диагностировали асцит, или брюшную водянку, с помощью УЗИ. Однако британка наотрез отказывалась прервать беременность, так как до этого пережила несколько выкидышей за два года.

Каждую неделю Мелдрам приходила на обследование, и каждый раз доктора направляли ее на аборт. Из-за большого количества околоплодной жидкости ее живот сильно раздулся и болел, но она отказывалась от всех процедур, которые ей предлагали врачи, так как существовал риск повредить плод.

Она родила на 34 неделе беременности, а ее дочь Лилли-Роуз (Lillee-Rose) сразу после появления на свет направили на экстренную операцию по восстановлению разорванного аномальным количеством жидкости кишечника. За первые восемь недель жизни девочке пришлось пережить несколько хирургических вмешательств, но в итоге врачи объявили ее здоровой и выписали домой.

Сейчас Лилли-Роуз шесть месяцев и, хотя у нее очень чувствительная пищеварительная система, доктора не ожидают, что у нее возникнут серьезные проблемы с кишечником.

«Я отказывалась избавиться от Лилли-Роуз каждый раз, когда меня об этом просили, и я счастлива, что послушала свое сердце, а не докторов», — заявила молодая мать.

Доктор Келли Коэн (Kelly Cohen) отметила, что девочка страдала от редчайшего родового дефекта — атрезии тонкой кишки, осложненной асцитом. По словам Коэн, подобное сочетание заболеваний встречается у одного-трех новорожденного из десяти тысяч.

Ранее сообщалось о жительнице британского города Вашингтон, родившей здоровых близнецов после того, как врачи советовали ей прервать беременность. На третьем месяце беременности у будущей матери диагностировали кишечную инфекцию, а через несколько недель — преждевременный разрыв плодных оболочек, который привел к тому, что оба плода оказались подвержены любым инфекциям. Однако через два года после родов дети чувствуют себя хорошо и не страдают от заболеваний.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!