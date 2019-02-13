Британка ослушалась указания врачей и родила здоровых близнецов

Жительнице Великобритании посоветовали прервать беременность из-за болезни, но она ослушалась врачей и родила здоровых близнецов. Об этом сообщает издание The Mirror.

Ханна Моррис (Hannah Morris) и Марк Кинг (Mark King) из города Вашингтон, графство Тайн-энд-Уир, ожидали появления малышей к январю 2016 года. На третьем месяце беременности будущая мать прошла необходимое обследование, в ходе которого у нее обнаружили кишечную инфекцию. Однако, по мнению Ханны, врачи не до конца ее вылечили.

Спустя месяц у 27-летней британки отошли воды. Ее отвезли в больницу и диагностировали преждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО). Первый разрыв произошел на четвертом месяце беременности, второй — примерно через три недели. В результате оба плода оказались подвержены любым инфекциям.

Врачи заявили, что шансы Моррис на рождение живых детей равны нулю. «Врачи выразили свои соболезнования и предупредили, что ничем не могут мне помочь», — вспоминает она. Медики заключили, что единственным разумным решением будет прервать беременность.

«Сама не знаю, почему, но по какой-то причине я не хотела этого делать. Внутреннее чутье подсказывало мне, что не стоит следовать совету врачей, — объяснила Моррис. — Я сказала: "Если мне суждено потерять их, это произойдет естественным путем, пусть природа сама распоряжается"».

По словам британки, медики не дали никаких советов и консультаций, поэтому ей и 30-летнему Кингу пришлось самостоятельно разбираться во всех аспектах беременности с данным диагнозом. Моррис нашла в интернете группу поддержки, которая вселила в нее уверенность.

Ханна заявила, что при любых обстоятельствах не откажется от родов. Через два дня результаты обследований показали, что ее дети здоровы, и она поняла, что приняла правильное решение.

Несмотря на предостережения врачей, роды прошли успешно. В результате кесарева сечения на свет появились Джордж (George) и Альфи (Alfie). У одного младенца был ослабленный иммунитет, у второго обнаружили порок сердца, но спустя два года оба близнеца не страдают ни от каких болезней.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!