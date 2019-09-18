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Модель заперли в камере с тараканами из-за недостающих страниц в паспорте

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Британскую блогершу и модель заперли в камере с тараканами в аэропорту Бангкока из-за отсутствия нескольких страниц в паспорте. Об этом сообщает Mirror.

28-летняя Лейси Монтгомери-Хендерсон путешествовала из Глазго, Шотландия, в Таиланд с пересадкой в Лондоне. Когда девушка приземлилась в Бангкоке и проходила паспортный контроль, сотрудники аэропорта обратили внимание, что в ее документе не хватает двух страниц.

По словам Монтгомери-Хендерсон, она вырвала страницы паспорта несколько лет назад, когда пролила на них жидкость, и сотрудники паспортного контроля в Таиланде не приняли такой документ.

В результате девушку отправили в камеру на 24 часа, где, по ее словам, с ней обращались как с животным. Британка рассказала, что комната, в которой ей пришлось сидеть, жутко воняла и была переполнена тараканами.

Спустя сутки британку отпустили, и она улетела обратно в Шотландию. В аэропорту Глазго ее встретили родственники с воздушными шариками.

Ранее в сентябре британец лишился дорогостоящего семейного отпуска на Карибах из-за крошечной дырки в паспорте. Перед посадкой сотрудник авиакомпании проверил документ 22-летнего Джеймса и не пропустил его в самолет из-за незначительного повреждения страницы. Остальным членам семьи пришлось продолжить путешествие без него.

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