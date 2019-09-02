Парень лишился дорогого отпуска из-за мелкого разрыва на странице паспорта

Британец лишился дорогостоящего семейного отпуска на Карибах из-за крошечной дырки в паспорте. Об этом сообщает The Sun.

Клэр и Ричард Адамс собирались отправиться на остров Аруба со своими детьми Джеймсом, Джорджией и Льюисом, воспользовавшись услугами туристической фирмы Tui. Перед посадкой сотрудник авиакомпании проверил документ 22-летнего Джеймса и не пропустил его в самолет из-за незначительного повреждения страницы.

Отмечается, что прежде у парня не возникало проблем с прохождением границы. С этой дыркой в паспорте ему удавалось слетать на Кипр, Ибицу и в Амстердам.

В результате остальным членам семьи пришлось продолжить путешествие без Джеймса. За эту поездку они заплатили около шести тысяч фунтов стерлингов (около 500 тысяч рублей).

Вернувшись из отпуска, мать Джеймса Клэр отправила письмо в туристическую компанию, где подробно рассказала о случившемся. Tui выразили сочувствие семье, однако отказались брать на себя ответственность за их испорченный отдых.

В августе граждане Ирана смыли в унитаз паспорта в киевском аэропорту Борисполь, чтобы улететь в Ереван с поддельными документами. Сотрудники аэропорта обратили внимание, что вместо того чтобы проследовать на следующий рейс, иранцы ушли в туалет и находились там продолжительное время. По возвращении они заявили пограничникам, что у них нет паспортов. Однако при проверке в туалете были найдены остатки их документов.

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