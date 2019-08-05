Авиакомпания устроила слежку за путешественниками

Авиакомпания Cathay Pacific предупредила своих пассажиров о новых правилах конфиденциальности. Об этом сообщает портал News.com.au.

Предпочтения и передвижения регистрируются камерами в экранах системы развлечений в салоне самолета, а также камерами видеонаблюдения в аэропорту. Авиакомпания собирается хранить данные неопределенное время. Среди собираемых Cathay Pacific сведений — данные о предыдущих поездках, отзывы пассажира об авиакомпании, сообщения о потере багажа и других претензиях, информация об использовании пассажиром системы развлечений на борту самолета и видеозаписи его перемещений в салоне воздушного судна и в аэропорту.

Авиакомпания утверждает, что будет использовать персональные данные пассажиров для передачи «сторонним партнерам в маркетинговых целях». Хотя Cathay Pacific заявила, что информация надежно защищена от разглашения, в 2018 году были похищены персональные данные 9,4 миллиона пассажиров авиакомпании, включая номера паспортов и удостоверений личности.

Пассажиры уже заявили, что будут заклеивать камеры на экранах системы развлечений.

Ранее сообщалось, что британские туристы выразили возмущение действиями авиакомпании easyJet после того, как перевозчик задержал их на острове Джерси (Нормандские острова) в течение трех суток. Представитель easyJet принес извинения от имени авиакомпании. По его словам, причиной задержки стала неисправность самолета.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!