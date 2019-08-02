Поломка самолета заставила туристов ждать вылет три дня

Британские туристы возмутились после того, как авиакомпания easyJet задержала их на острове Джерси (Нормандские острова) в течение трех суток. Об этом сообщает Mirror.

Самолет должен был вылететь с Джерси в международный аэропорт Ньюкасла утром вторника, 30 июля. Пассажиров заставили ждать посадки на взлетно-посадочной полосе более трех часов, затем отвезли в отель, после чего рейс откладывали еще несколько раз под предлогом неисправности самолета.

В четверг, 1 августа, туристов привезли в аэропорт, но когда первые пассажиры поднялись на борт, посадку остановили и вновь вернули путешественников в город.

Все время задержки туристы получают ваучеры на еду и ночуют в отеле за счет авиакомпании. Тем не менее они возмущены, поскольку задержка нарушила их планы и создала проблемы на работе из-за опоздания из отпуска. Представитель easyJet принес извинения от имени авиакомпании. По его словам, неисправность самолета не удалось исправить силами местных инженеров, а отправить его в полет с поломками невозможно, поскольку безопасность пассажиров — приоритет авиакомпании.

Ранее сообщалось, что easyJet попала в список самых равнодушных к жалобам пассажиров авиакомпаний в мире. Эксперты опросили 2,5 тысячи пассажиров, столкнувшихся с задержкой или отменой рейсов различных авиакомпаний, и попросили их оценить отзывчивость персонала при решении их проблем. 49 процентов опрошенных пассажиров easyJet остались недовольны поведением представителей авиаперевозчика, когда его рейсы отменяли или переносили.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!