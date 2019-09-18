69-я параллель
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Киев опроверг свой отказ от формулы урегулирования в Донбассе
Названа природа «инопланетных мегаструктур» у звезды Табби
Украинская делегация в Минске пренебрегла указаниями офиса Зеленского
Найдено доказательство атаки Ирана на Саудовскую Аравию
Бейсболист вел переписку с 13-летней девочкой и был арестован
В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками
Пропавшего российского бизнесмена искали восемь месяцев и нашли в монастыре
За фото Заворотнюк из больницы предложили миллион рублей
Пассажирка самолета скоротала полет за вышиванием матерных слов и прославилась
США не нашли в Донбассе и Крыму желающих быть частью России
Новости партнеров

Путину показали возможности российских экзоскелетов

Перейти в «Мою Ленту»

Президенту РФ Владимиру Путину на выставке передовых проектов показали экзоскелеты для промышленного использования и медицинской реабилитации. Об этом сообщает ТАСС в среду, 13 сентября.

Президент осмотрел новые разработки в сферах образования, медицины, городского и технологического развития перед заседанием наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Один из участников показал главе государства, как с помощью промышленного экзоскелета от компании «Норникель» можно легко переносить тяжести.

Также глава государства ознакомился с разработками Центра квантовых коммуникаций Национальной технологической инициативы (НТИ) и компании QRate. Путину были представлены две установки квантовой передачи информации.

Промышленные экзоскелеты «Норникеля» изготавливаются из износостойкого авиационного алюминия, конструкция повторяет биомеханику человека. Нагрузка со спины человека переносится на металлический каркас, говорится в сопроводительных материалах компании.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Робота Федора на МКС показали на видео
Российские военные получат экзоскелет «для дураков»
В России испытали позволяющий стрелять из пулемета одной рукой экзоскелет
69-я параллель
69-я параллель00:0315 сентября

«Я думал, что знаю вашу страну»

Этот швейцарский профессор посвятил России полжизни, видел развал Союза и чеченские войны
16:35 4 сентября

В российской Арктике пропала полярная станция

21:0517 сентября

В российской школе появился свой мусороперерабатывающий завод

19:06 4 сентября

Северный морской путь привлек Скандинавию и Азию

69-я параллель00:06 5 сентября

Черная пурга, колдун и духи

Ради чего стоит отправиться на Русский Север
16:39Сегодня

Жители отдаленных сел Заполярья получили полноценный доступ к медицине

18:5717 сентября

В Арктике собрали более 500 тонн металлолома

16:3127 августа

Российских земель стало больше

69-я параллель11:4111 сентября

«Зима ворвалась без предупреждения»

Российский город завалило снегом в сентябре. Репортаж из Instagram
21:2416 сентября

Баренцево море оказалось самым замусоренным в Арктике

17:2616 сентября

Жириновский сходил к шаманам и «избавился» от порчи

14:0326 августа

Жители российского Севера смогут пожаловаться чиновникам онлайн

Россия
В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками
«Для сверления костей получили строительные перфораторы»
Российский врач как мог спасал людей и боролся с системой. За это он лишился работы
«Приходили на нас поглядеть, как в цирк»
Кто научил россиян правильно пить пиво и фанатеть от английского футбола
Пропавшего российского бизнесмена искали восемь месяцев и нашли в монастыре
«Назло держишь девушку за руку, назло живешь»
Их унижают, высмеивают и преследуют. Представители ЛГБТ — о жизни в атмосфере ненависти
Травмировавший российского ребенка обряд крещения признали нарушением
«Гоша умирал три раза»
Дедушка отдаст внуку почку, но без дорогих лекарств мальчик не выживет. Нужна ваша помощь!
Все материалы
Мир
США не нашли в Донбассе и Крыму желающих быть частью России
Место происшествияДроны разбомбили нефтяной завод в Саудовской Аравии
Атака обрушила мировой рынок нефти. США готовы к военному ответу
Трамп назвал имя сменщика Болтона
Raneen SawaftaПопутали берега
Евреи и арабы живут здесь вместе десятилетиями. Скоро тут может начаться третья мировая
Людей без пола внесли в словари
«Наследники Гитлера рвутся к власти»
 
США нашли способ отомстить за атаку на Саудовскую Аравию
Все материалы
Бывший СССР
Украина приготовилась к отводу войск в Донбассе
Лукашенко решил помириться с американцами
Конфликт США и Белоруссии продолжался 10 лет. Их сблизила проблема Украины
Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита
«Сидит дед у разбомбленного дома и плачет»
Военкор о первых ополченцах и первых обстрелах мирных жителей в Донбассе
Кличко назвали заказчиком избиения своего заместителя
«В украинские батальоны шел всякий сброд»
Посланцы Кадырова и дикие ополченцы: воспоминания военкора о начале войны в Донбассе
Киев поставил встречу «нормандской четверки» под угрозу срыва
Все материалы
Экономика
Россия скинула часть госдолга США
«Московский мусор ничем не отличается от сыктывкарского»
Глава инфоцентра в Сыктывкаре рассказал о работе представительства экотехнопарка «Шиес»
США назвали сроки окончания торговой войны с Китаем
Восточный рывок
Эти страны страдали от советского прошлого. Теперь они спасают экономику Европы
В России зафиксировали снижение цен
Настройка летного состава
«Победа» показала брифинг-пространство для подготовки экипажей
В России появился новый продуктовый гигант
Все материалы
Силовые структуры
«Уборщицы-призраки» год посещали секретный оборонный завод
Александр СатлаевСледствие по телу
Российский следователь-насильник сам раскрывал свои преступления. Его ищут по всему миру
Террориста и его тайник с мощной бомбой нашли на Кавказе
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Полковник ФСБ-миллиардер начал сотрудничать со следствием
Владимир Ионесян«Он перестал быть человеком»
Маньяк по кличке Мосгаз стал кошмаром столицы. Его хотели казнить на Красной площади
Бросившего бутылку в росгвардейца активиста отпустили из СИЗО
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта польза упражнений в борьбе с неизлечимым заболеванием
«Всеобщий страх и крушение надежд»
Сталин создал новое общество. Оно живет в России до сих пор
Ядерную войну России и США показали в ролике
Обреченный мир
Ученые следят за гибелью ледников Гренландии. Под угрозой будущее планеты
Найдена причина продырявливания «Союза МС-09»
Среди бессмертных
Эти существа создали всю сложную жизнь на Земле. Ученые впервые узнали, как они выглядят
Су-57 получат криптозащиту
Все материалы
Спорт
Бейсболист вел переписку с 13-летней девочкой и был арестован
Тренег «Манчестер Сити» Хосеп ГвардиолаЛиверпульская пятерка
Провал «Манчестер Сити» и прорыв МЮ и «Челси» — главное в АПЛ
Итальянский гонщик попытался установить скоростной рекорд на лодке и погиб
«Опасный сукин сын»
Как звезда MMA загубил свою карьеру и совершил крупнейшее ограбление в истории Англии
Футболист на радостях «дал леща» партнеру и извинился поцелуем
Самый толстый — на ворота
Этот вратарь весил 170 килограммов. Он ломал перекладины и соперников
Бывший футболист «Зенита» умер после многолетней борьбы с неизлечимой болезнью
Все материалы
Культура
Создатели «Игры престолов» выступили против полицейского насилия в России
«Это определенная ломка, но через нее надо пройти»
Танцующие аватары, кошмары и Диана Вишнева в самом необычном шоу сезона
Близкие Заворотнюк отказались от помощи
«Влияние Тарковского останется со мной до самой смерти»
Тайный гений черной документалистики, который стал звездой современного искусства
Рэпер Дэйв Ист устроил секс втроем и пострадал от ревнивой участницы
Спектакль «Барокко»Тут вам не Нью-Йорк
Страх, аресты, самоцензура: как устроен политический театр в России
Сыгравшая Бриенну в «Игре престолов» актриса обсудила свое тело
Все материалы
Интернет и СМИ
За фото Заворотнюк из больницы предложили миллион рублей
«Я породил монстра»
Как юный романтик хотел свободы слова, а создал «самое отвратительное место в интернете»
Тайно снятая жизнь за решеткой наделала шума в сети
Не поубиваешь — не поешь
Эти снимки у одних вызывают отвращение, у других — голод. И отражают человеческую сущность
Шоу «Холостяк» впервые в истории закончилось гомосексуальной помолвкой
«Сделал мое детство и деградировал»
«Ералаш» стал культовым для нескольких поколений. Но что с ним стало сейчас?
Ведущий «Cвоей игры» возобновил лечение от рака
Все материалы
Ценности
Джиджи Хадид вышла в свет в нижнем белье
Британский шик
Шипы, челюсти и золото: как прошла неделя моды в Лондоне
Пьяная модель попозировала голой и обокрала военного в Северной Корее
«В детстве я никогда не видел бигмака и не пил колы»
Этот грузинский дизайнер заставил мир полюбить воровские наколки, русский мат и всю Россию
Дочь Трампа вышла на публику в оголяющем бедро платье
«Жила и умерла королевой и девственницей»
Платья, бриллианты и никаких мужчин: роскошная жизнь Елизаветы I
Девушка заказала дешевую обувь и обнаружила в ней плесень
Все материалы
Путешествия
Раскрыт секрет бесплатного повышения класса обслуживания в самолете
Горное убежище
Когда-то тут строили бункеры. Миллиардер превратил это место в рай для туристов
Пассажирка самолета скоротала полет за вышиванием матерных слов и прославилась
Саарбург«Залипаешь и не можешь оторваться»
Как выглядит другая Германия, о которой туристы не подозревают
Модель заперли в камере с тараканами из-за недостающих страниц в паспорте
«Купи осьминога — порадуй тещу!»
Как россиянину развлечься в самых укромных уголках Италии
Перебравшая с алкоголем балерина покусала и побила полицейских в аэропорту
Все материалы
Из жизни
В России потерялся забитый тюремными татуировками лысый кот
«Юным девочкам стоит быть очень осторожными»
История модели из России, которая добилась успеха в США
Мужчина испугался остаться без ноги и сбросил центнер
In this Sept. 18, 2013 file photo, law enforcement officials from multiple agencies examine the two cars pulled from Foss Lake, in Foss, Okla. The state medical examiner released autopsy reports identifying two of the bodies as 16-year-old Jimmy Allen Williams and 42-year-old Cleburn Hammack. They were among the remains of six bodies found the in two cars«Это безумно пугает»
На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
Водопроводчик бесплатно помог 91-летней пенсионерке и прослыл героем
Самый страшный зверь
Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Мужчина оправдал 400 прогулов на работе плохим настроением и стрессом
Все материалы
Сокровища музея Pagani
Это лучший способ посетить производство Pagani. Не считая покупки гиперкара
Старинные автомобили Франкфурта
Некоторые автомобили на выставке IAA можно купить. Но они мало кому по карману
Мы ждали такую «Ладу» 50 лет
Видео: изучаем концептуальный кроссовер LADA XCode — скоро все «Лады» будут такими
Lamborghini за 150 миллионов
Видео: обзор самого дорогого и быстроого «Ламбо» в истории — гибрида Sian
Экспортный ВАЗ-21099 забыли на 26 лет в гараже и потом нашли
В России водители смогут заправляться в рассрочку
Chery привезет в Россию премиальный кроссовер с полным приводом
Все материалы
Дом
В России построят крупнейшее в мире общежитие
Гиблое дело
Пенсионерка создала кукольные дома, навевающие ужас. Теперь ее знает весь мир
Названы российские банки с самыми послушными ипотечниками
Нашпионил
В какой роскоши живет в США сбежавший из России информатор Олег Смоленков
В Москве нашли слишком много дешевых квартир
«Мы смотрим, шепелявит человек или заикается»
Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
В Москве рухнул спрос на вторичное жилье
Все материалы
Нацпроекты
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
В России предложили исключить один предмет из обязательного списка ЕГЭ и ОГЭ
Список разрешенных к строительству без экспертизы объектов на Байкале сократят
Все материалы