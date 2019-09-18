Путину показали возможности российских экзоскелетов

Президенту РФ Владимиру Путину на выставке передовых проектов показали экзоскелеты для промышленного использования и медицинской реабилитации. Об этом сообщает ТАСС в среду, 13 сентября.

Президент осмотрел новые разработки в сферах образования, медицины, городского и технологического развития перед заседанием наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Фото: Кира Печкина

Один из участников показал главе государства, как с помощью промышленного экзоскелета от компании «Норникель» можно легко переносить тяжести.

Также глава государства ознакомился с разработками Центра квантовых коммуникаций Национальной технологической инициативы (НТИ) и компании QRate. Путину были представлены две установки квантовой передачи информации.

Промышленные экзоскелеты «Норникеля» изготавливаются из износостойкого авиационного алюминия, конструкция повторяет биомеханику человека. Нагрузка со спины человека переносится на металлический каркас, говорится в сопроводительных материалах компании.

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