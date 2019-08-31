Робота Федора на МКС показали на видео

Телеканал «Россия 24» опубликовал видео с Международной космической станции (МКС), где сейчас находится антропоморфный робот Skybot F-850, ранее называвшийся Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research).

На кадрах видно, как Федор переходит из одного отсека МКС в другой. Ему помогают космонавты. В руках робот держит российский флаг.

В «Роскосмосе» сообщили, что сейчас к экспериментам с Федором приступает космонавт Александр Скворцов. Он находится в экзоскелете, который позволяет дистанционно управлять роботом.

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Ранее космонавт Алексей Овчинин не смог с первого раза включить Федора и предложил воспользоваться молотком и гаечным ключом. Специалисты Центра управления полетами (ЦУП) предложили поменять роботу аккумуляторные батареи, но после десятка попыток Овчинину все-таки удалось запустить электропитание Федора.

Утром 24 августа «Союз МС-14» с Федором на борту не смог пристыковаться к МКС. Причиной этого «Роскосмос» назвал неисправности усилителя сигналов системы взаимных измерений «Курс» на МИМ2. Вторая попытка стыковки космического корабля со станцией состоялась утром 27 августа и прошла успешно.

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