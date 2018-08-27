В России испытали позволяющий стрелять из пулемета одной рукой экзоскелет

В российском ЦНИИточмаш прошли испытания прототипа активного экзоскелета, в ходе которых человек смог успешно поражать мишени из пулемета, удерживая его одной рукой. Об этом агентству ТАСС рассказал главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих входящей в госкорпорацию Ростех организации Олег Фаустов.

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По его словам, основной проблемой является отсутствие компактного и емкого источника электроэнергии, однако научные изыскания в данной области ведутся. Именно отсутствие такой батареи в настоящее время ограничивает применение экзоскелета и не позволяет военным всерьез рассматривать его применение в боевых условиях.

Фаустов пояснил, что в ближайшем будущем активный экзоскелет поможет солдату переносить больше снаряжения и вооружения, быстрее двигаться и эффективнее выполнять боевые задачи.

По задумке военных, активный экзоскелет может появиться к 2025 году в экипировке солдата «Ратник-3». В настоящее время для экипировки второго поколения «Ратник», которая поставляется в войска, создан механический экзоскелет, не оснащенный сервоприводами, но позволяющий снять нагрузку с опорно-двигательного аппарата при переносе рюкзака весом до 50 килограммов.

Разработка боевой экипировки «Ратник» началась в России в 2000-х и полностью завершилась в конце мая 2015 года. Комплект включает полевую форму из материалов нового поколения, средства защиты, стрелковое оружие, прицельные комплексы, системы связи, навигации и боевого управления. В него также входят рюкзаки, утеплители, маскировочные накидки и прочее. В октябре 2014 года был подписан трехлетний контракт на поставку «Ратника» в войска.

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