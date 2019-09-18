Россию признали страной для грустных

В зону субъективного неблагополучия, то есть на основании ощущения опрошенных, попадает 41 процент россиян, причем две трети из них не верят в свои силы. Такие данные содержатся в свежем исследовании «Зоны субъективного благополучия и неблагополучия в российском обществе», пишет «Коммерсантъ».

К благополучным себя отнесли 24 процента тех, кто принял участие в исследовании. Остальные 35 процентов не знают, как себя описать, и занимают промежуточное положение.

Материалы по теме Серп уходит с молотка Социализм и капитализм десятки лет сражались за умы человечества. Победителя все еще нет

Как рассказала автор исследования, заведующая Центром стратификационных исследований Высшей школы экономики (ВШЭ) Светлана Мареева, до 2014 года в стране наблюдалась позитивная динамика почти по всем позициям, что отражают как материальные, так и нематериальные аспекты жизни. Сейчас показатели снизились до уровня 2011 года.

В исследовании учитывается уровень дохода, качество питания и жилья, возможность одеться и провести досуг, получить образование и медицинское обслуживание, самореализоваться, наладить социальные связи и воспользоваться политическими свободами.

В настоящее время благополучным себя считает в основном городской «средний класс», а неблагополучными — жители сельской местности, граждане старшего возраста и работники, занятые физическим трудом.

По словам Мареевой, зона неблагополучия связана с объективными основаниями — невозможностью найти работу и получить лечение, а также низкими доходами. Большинство из неблагополучных, 65 процентов, уверены, что выйти из трудной ситуации они смогут только с помощью государства, и ждут от властей в первую очередь решения проблем справедливой оплаты труда и медицинской помощи, а также материальной помощи и трудоустройства.

Ранее фонд «Общественное мнение» выяснил, что доля россиян, считающих, что Россия переживает экономический кризис, снизилась до 62 процентов. Это минимальное значение за последние пять лет. На вопрос об ожиданиях 21 процент опрошенных предположили, что кризис через год усилится, четыре процента — что ситуация улучшится, а еще два процента — что кризис закончится.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!