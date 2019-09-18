Неожиданная причина неудобства туфель девушки насмешила пользователей сети

Жительница Шотландии сходила на вечеринку, перепутав правую туфлю с левой, и обнаружила свою ошибку только на следующий день. Об этом сообщает Mirror.

Эйли Макги (Ayleigh McGhee) из Глазго провела вечер в новых босоножках с принтом в стиле змеиной кожи и на высоких каблуках. Все это время она мучилась от боли, которую ей доставляла обновка, и связывала ее со слишком маленьким размером.

На следующий день Макги догадалась, что дело не в размере: шотландка просто перепутала туфли. О своем «провале» она решила рассказать в Twitter, приложив фотографию, на которой видны туфли, а также сумка-клатч в тон.

Пользователи соцсети бросились шутить над Макги. «Вот вам большая разница между мужчинами и женщинами. Женщины думают, что они должны страдать ради моды, а мужчины никогда не выйдут из дома, если им что-то доставляет неудобство», —прокомментировал один подписчик. «Она еще и сумку свою забыла вытащить из пенала?» — язвил другой, имея в виду дизайн клатча. «О боже, я умираю от смеха. Хочу такие же туфли, только на нужных ногах», — заявила еще одна комментаторша.

В июле главный специалист по спортивной медицине департамента здравоохранения города Москвы Зураб Орджоникидзе рассказал об опасности смены кроссовок на каблуки в течение одного дня. По словам специалиста, переход от спортивной обуви к туфлям на каблуках и наоборот вреден для опорно-двигательного аппарата, так как нога не привыкла к неудобной обуви. Эффект для организма может быть равен травме средней тяжести.

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