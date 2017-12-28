Мать-феминистка сразилась балетками за права женщин

Феминистка и мать троих детей Флори Хатчинсон предложила новый значок-эмодзи для социальных сетей и мессенджеров: туфли-балетки на плоской подошве, сообщает Footwear News.

По мнению феминистки, эмодзи в виде туфель на высоком каблуке ущемляют права женщин на удобство и самовыражение, поскольку намекают, что шпильки — единственно возможный и обязательный вариант женской обуви. В наборе балеток-эмодзи от Флори Хатчинсон есть варианты синего, бежевого и светло-коричневого цвета, а также с бантиками и без.

«Современные женщины больше не ходят на работе в туфлях на высоком каблуке. Они переобуваются в балетки. Времена, когда от девушки фактически требовали ходить в неудобной обуви, прошли», — отметила феминистка.

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Хатчинсон подчеркнула, что эмодзи в виде кроссовок и кед не несут феминистического содержания, поскольку это обувь-унисекс. Кроме того, она сказала, что возможность придумывать собственные эмодзи — «универсальный пример того, как люди объединяются и создают новый символический язык».

Ранее 15-летняя девочка-подросток из Берлина предложила эмодзи в виде девушки в хиджабе, который, по ее мнению, позволит самовыражаться молодым мусульманкам. Инициативу реализовала некоммерческая организация Unicode Consortium в приложении Unicode 10.0.

До этого сообщалось, что бренд Reebok объединился с компанией Vetements для выпуска кроссовок Instapump Fury в новом дизайне с использованием эмодзи. Стоимость модели составляет 925 долларов, что в шесть раз больше, чем цена базовой версии. От нее модель отличается тем, что спереди помпы украшены эмодзи, а белая обувь покрыта серыми надписями Vetements.

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