Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики принял законопроект о выделении государственных средств на поддержку антироссийских фильмов. Об этом рассказал депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

Рекомендованный к принятию законопроект носит название «О государственной поддержке кинематографии на Украине». Одна из его статей предлагает выделять финансирование в размере пяти процентов от стоимости производства фильма на кинопрокаты, рассказывающие о войне Украины со «страной-агрессором». При этом, как подчеркнул Кузьмин, в изначальном тексте законопроекта вместо слов «страна-агрессор» использовались «Российская Федерация».

Депутат возмутился тем, что подобные законопроекты обсуждаются тогда, когда руководство страны прилагает «титанические усилия для нормализации отношений с северным соседом» и ведет переговоры о новом обмене заключенными. «Как видите, даже в таких мирных вопросах, как кино, нашлось место для войны», — возмутился он, добавив, что в сессионном зале здравый смысл должен возобладать.

Ранее в сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении сделать из Украины кинематографическую державу. Он отметил, что для него и «для всех украинских режиссеров, продюсеров и актеров кино — это еще одна любовь, не похожа ни на одну другую».

Киев считает Москву ответственной за конфликт на юго-востоке страны, который длится с 2014 года. В 2018-м в Киеве был принят закон, в котором Россия официально была признана страной-агрессором, а руководство республик Донбасса — марионеточным правительством российских оккупационных властей. В Москве неоднократно отрицали подобные обвинения.

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