Зеленский задумал сделать из Украины «кинодержаву»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении сделать из Украины кинематографическую державу. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Глава государства пообещал, что сделает все для того, чтобы эта цель была достигнута. «Мы должны наладить весь кинопроцесс — от съемок до дистрибуции и развития кинотеатров, чтобы украинский киношник презентовал свой самобытный и современный художественный почерк дома и на международных экранах», — подчеркнул он.

По словам украинского лидера, первый шаг в этом направлении уже был сделан, когда Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, вносящий изменения в закон «О государственной поддержке кинематографии в Украине». Он считает, что окончательное утверждение этого документа поможет сделать территорию Украины благоприятной для иностранного кинобизнеса, а украинские деятели кино «получат неоценимый международный опыт, рост производства и многомиллионные инвестиции».

Пост Зеленского был приурочен ко Дню украинского кино. Он отметил, что для него и «для всех украинских режиссеров, продюсеров и актеров кино — это еще одна любовь, не похожа ни на одну другую».

13 сентября бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заподозрила у главы государства Зеленского психическое расстройство. Отвечая на вопрос журналиста о резкой смене отношения к ней украинского лидера, Супрун предположила, что Зеленский страдает раздвоением личности. «Думаю, что мы имеем дело с доктором Джекиллом и мистером Хайдом», — сказала бывший министр.

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