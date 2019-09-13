Зеленского заподозрили в раздвоении личности

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заподозрила у главы государства Владимира Зеленского психическое расстройство. Об этом она рассказала в интервью «Левый берег».
Отвечая на вопрос журналиста о резкой смене отношения к ней украинского лидера, Супрун предположила, что Зеленский страдает раздвоением личности. «Думаю, что мы имеем дело с доктором Джекиллом и мистером Хайдом [речь идет о двух личностях героя романа Роберта Стивенсона "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда" — прим. "Ленты.ру"]», — заявила бывший министр.
По ее словам, глава государства исполняет разные роли. «Когда он выступает перед международным сообществом, европейским бизнесом, говорит: "Мы поддерживаем все, что делает Минздрав". А когда выходит на внутреннюю политическую арену, то начинается популизм», — пояснила Супрун.
Кроме того, она вспомнила о первой встрече с Зеленским. В ходе знакомства она подшутила над прозвищем, которым ее окрестили в украинских СМИ после проведения медицинской реформы. Так, бывший министр представилась главе государства как «Доктор Смерть. Но это смерть советской медицины». Зеленский, как рассказала Супрун, засмеялся и отреагировал на ее шутку фразой «Ну нормально».
4 сентября правительство Украины уволило Ульяну Супрун с должности временно исполняющей обязанности министра здравоохранения по собственному желанию. Супрун не раз подвергалась жесткой критике Зеленского. В одном из интервью он в шутку поблагодарил бога за то, что глава Минздрава не является его лечащим врачом, а в заявлении о расширении люстрационных законов на все старое руководство страны президент намекнул на некомпетентность Супрун, припомнив ее пост о свойствах вишни и черешни.
Супрун известна своими сомнительными советами в области здравоохранения. В частности, глава Минздрава рекомендовала украинцам не отказываться от мороженого во время простуды и чихать во внутреннюю сторону локтя, чтобы избежать заражения окружающих.