Россия
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Начались переговоры по транзиту газа через Украину
В Кремле отказались комментировать создание в России черного списка судей
Сестры умерли в один день от одного диагноза
В российской поликлинике появились талоны «просто спросить»
Российских губернаторов задумали лишить жилья за рубежом
Известный певец в прямом эфире призвал избивать жен
Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове
Заворотнюк вывели из критического состояния
Новости партнеров

В Кремле прокомментировали претензии к подписанному на ЛГБТ-группы студенту

Перейти в «Мою Ленту»

Никаких «репутационных рисков» для Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) из-за участия студента в ЛГБТ-сообществах в случае выхода этой ситуации на уровень Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Кремле не увидели. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс» в четверг, 19 сентября.

По его словам, в Кремле не в курсе конфликта между студентом и администрацией вуза. В связи с этим Песков посоветовал «обращаться по этой теме непосредственно к высшему учебному заведению или в министерство образования».

Ранее проректор УрГЭУ по социальной работе Роман Краснов заявил, что вуз не планирует отчислять студента, который состоит в сообществе в соцсети, поддерживающем ЛГБТ. Он отметил, что вопрос об отчислении учащегося будет поставлен, только если он будет плохо учиться, и добавил, что изначально со студентом не вели разговор об отчислении.

Ректор вуза Яков Силин, в свою очередь, счел популяризацией факт участия студента в ЛГБТ-сообществах в соцсетях. «Популяризация в том, что он это распространяет, подтверждает, что он студент. Он этим самым, с моей точки зрения, показывает, как некий пример, что вот это должно быть. Я считаю, что этого не должно быть. Лично дело его — это не должно привязываться к университету», — отметил он.

18 сентября стало известно, что в УрГЭУ создали специальную службу мониторинга морального облика студентов, которая в том числе следит за сексуальной ориентацией учащихся. Один из студентов оказался под угрозой отчисления из-за вступления в ЛГБТ-сообщество в соцсети. По словам учащегося, проректор якобы заявил, что тот «портит имя института».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Боровшийся с геями российский вуз заподозрили в массовой слежке за студентами
Ректор российского вуза объяснил претензии к поддерживающему ЛГБТ студенту
Российский студент избежал отчисления из-за поддержки ЛГБТ
В российском вузе начали бороться с геями
Другие материалы рубрики
Россия00:0118 сентября

«Для сверления костей получили строительные перфораторы»

Российский врач как мог спасал людей и боролся с системой. За это он лишился работы
13:35Сегодня

В Кремле отказались комментировать создание в России черного списка судей

13:33Сегодня

В российской поликлинике появились талоны «просто спросить»

13:29Сегодня

Боровшийся с геями российский вуз заподозрили в массовой слежке за студентами

Россия00:0218 сентября

«Приходили на нас поглядеть, как в цирк»

Кто научил россиян правильно пить пиво и фанатеть от английского футбола
13:24Сегодня

Кремль прокомментировал срыв Киевом соглашения по Донбассу

13:23Сегодня

Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове

13:18Сегодня

В квартире россиянки нашли трех детей-маугли

Россия00:0116 сентября

«Назло держишь девушку за руку, назло живешь»

Их унижают, высмеивают и преследуют. Представители ЛГБТ — о жизни в атмосфере ненависти
13:14Сегодня

Кремль отреагировал на задержание шедшего к Путину шамана

13:01Сегодня

Пушков нашел альтернативу провалившимся Patriot

12:55Сегодня

В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя

Россия
В Кремле прокомментировали претензии к подписанному на ЛГБТ-группы студенту
«Для сверления костей получили строительные перфораторы»
Российский врач как мог спасал людей и боролся с системой. За это он лишился работы
В Кремле отказались комментировать создание в России черного списка судей
«Приходили на нас поглядеть, как в цирк»
Кто научил россиян правильно пить пиво и фанатеть от английского футбола
В российской поликлинике появились талоны «просто спросить»
«Назло держишь девушку за руку, назло живешь»
Их унижают, высмеивают и преследуют. Представители ЛГБТ — о жизни в атмосфере ненависти
Боровшийся с геями российский вуз заподозрили в массовой слежке за студентами
Все материалы
Мир
Израильские ультраправые встали на сторону Нетаньяху
Американские принцессы
Как в США мальчики наряжаются в женскую одежду и выступают в травести-шоу и гей-клубах
Россия разрешила Сирии использовать С-300 против Израиля
Место происшествияДроны разбомбили нефтяной завод в Саудовской Аравии
Атака обрушила мировой рынок нефти. США готовы к военному ответу
Разведка США забила тревогу из-за неосторожных слов Трампа
Raneen SawaftaПопутали берега
Евреи и арабы живут здесь вместе десятилетиями. Скоро тут может начаться третья мировая
CША отказались терпеть угрозы Ирана
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко открестился от планов передать власть по наследству
Лукашенко решил помириться с американцами
Конфликт США и Белоруссии продолжался 10 лет. Их сблизила проблема Украины
Порошенко уличил Россию в желании сделать линию фронта новой границей
«Сидит дед у разбомбленного дома и плачет»
Военкор о первых ополченцах и первых обстрелах мирных жителей в Донбассе
Зеленский опроверг планы распродать Украину китайцам, арабам и инопланетянам
«В украинские батальоны шел всякий сброд»
Посланцы Кадырова и дикие ополченцы: воспоминания военкора о начале войны в Донбассе
На Украине пообещали сохранить курс уволенного декоммунизатора
Все материалы
Экономика
Начались переговоры по транзиту газа через Украину
«Московский мусор ничем не отличается от сыктывкарского»
Глава инфоцентра в Сыктывкаре рассказал о работе представительства экотехнопарка «Шиес»
Медведев рассказал об увеличении зарплат в России
Восточный рывок
Эти страны страдали от советского прошлого. Теперь они спасают экономику Европы
Медведев рассказал об инфляции на три года вперед
Дорожный вектор
Организация обустройства и эксплуатации дорог в России вышла на новый уровень
Медведев пообещал регионам триллионы рублей
Все материалы
Силовые структуры
Российская соцработница зарезала двух инвалидов ради азартных игр
Евгений и Елена Крайновы«Я убил Ивана — и тебя убью»
Муж и жена взяли больных детей из детского дома ради денег, а потом расправились с ними
Генпрокуратура попросила суд отпустить актера Устинова из СИЗО
Александр СатлаевСледствие по телу
Российский следователь-насильник сам раскрывал свои преступления. Его ищут по всему миру
Фигурант дела о теракте в метро Петербурга рассказал о подставе ФСБ
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Названо обвинение адвокату бывшего главы правительства Дагестана
Все материалы
Наука и техника
«Российский Falcon 9» оказался дешевле американского
Чертова дюжина
Apple выпустила темную iOS 13. Можно ли обновляться?
Зубные имплантаты признали опасными
«Всеобщий страх и крушение надежд»
Сталин создал новое общество. Оно живет в России до сих пор
В России предложили «уронить» боеголовку на авианосец США
Обреченный мир
Ученые следят за гибелью ледников Гренландии. Под угрозой будущее планеты
Раскрыта тайна владеющей развитыми технологиями древней цивилизации
Все материалы
Спорт
Сборная России вновь поднялась в рейтинге ФИФА
Тренег «Манчестер Сити» Хосеп ГвардиолаЛиверпульская пятерка
Провал «Манчестер Сити» и прорыв МЮ и «Челси» — главное в АПЛ
Загитова вспомнила первую встречу с Тутберидзе
«Опасный сукин сын»
Как звезда MMA загубил свою карьеру и совершил крупнейшее ограбление в истории Англии
Российский игрок НХЛ упал на колени, обыграл вратаря и забил «лучший гол месяца»
Самый толстый — на ворота
Этот вратарь весил 170 килограммов. Он ломал перекладины и соперников
Бывший чемпион UFC пожаловался на рабский труд и бедность
Все материалы
Культура
«Кинематика» отпразднует свое двухлетие в «Мутаборе»
«Больше похоже на плач, чем на песни»
Эта девушка делает самый необычный фолк в России
Раскрыт курс лечения Заворотнюк
«Это определенная ломка, но через нее надо пройти»
Танцующие аватары, кошмары и Диана Вишнева в самом необычном шоу сезона
Опубликовавшим подлинные видео с НЛО оказался бывший лидер Blink-182
«Влияние Тарковского останется со мной до самой смерти»
Тайный гений черной документалистики, который стал звездой современного искусства
Оценены шансы Заворотнюк на выздоровление
Все материалы
Интернет и СМИ
Блогерша проснулась от головной боли и узнала о смертельном заболевании
Обнаженные чувства
Уязвимый, одинокий, но полный надежд человек — на снимках известных фотографов
Новость об обыске у основательницы РЕН ТВ оказалась фейком
«Я породил монстра»
Как юный романтик хотел свободы слова, а создал «самое отвратительное место в интернете»
Журналистка обратилась за комментарием к погибшему и не получила ответа
Не поубиваешь — не поешь
Эти снимки у одних вызывают отвращение, у других — голод. И отражают человеческую сущность
К основательнице РЕН ТВ пришли с обыском
Все материалы
Ценности
Модель пристыдили за страдания из-за перелета экономклассом
Британский шик
Шипы, челюсти и золото: как прошла неделя моды в Лондоне
У Беллы Хадид обнаружили небритые подмышки
«В детстве я никогда не видел бигмака и не пил колы»
Этот грузинский дизайнер заставил мир полюбить воровские наколки, русский мат и всю Россию
Покупатели высмеяли платье за невозможность носить его с бельем
«Жила и умерла королевой и девственницей»
Платья, бриллианты и никаких мужчин: роскошная жизнь Елизаветы I
Мать разрешила дочери ходить топлес в бассейн и была обругана
Все материалы
Путешествия
Мужчина нарядился священником и проехал две тысячи километров на самокате
«Забери меня, пожалуйста, в свою страну»
Россиянин добрался до столицы Замбии и обнаружил грязь, нищету и счастливых детей
Самолет развернулся в воздухе из-за задымившихся личных вещей пассажира
Серфингиста унесло в открытое море в Крыму
Горное убежище
Когда-то тут строили бункеры. Миллиардер превратил это место в рай для туристов
Саарбург«Залипаешь и не можешь оторваться»
Как выглядит другая Германия, о которой туристы не подозревают
Названы любимые у россиян места на родине
Все материалы
Из жизни
Сестры умерли в один день от одного диагноза
«Юным девочкам стоит быть очень осторожными»
История модели из России, которая добилась успеха в США
Девушка попыталась уничтожить письма от бывшего и подожгла квартиру
In this Sept. 18, 2013 file photo, law enforcement officials from multiple agencies examine the two cars pulled from Foss Lake, in Foss, Okla. The state medical examiner released autopsy reports identifying two of the bodies as 16-year-old Jimmy Allen Williams and 42-year-old Cleburn Hammack. They were among the remains of six bodies found the in two cars«Это безумно пугает»
На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
Супруги поели мороженое и разбогатели
Самый страшный зверь
Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Мужчина увидел с высоты акулу и спас жизнь серфера
Все материалы
Месяц живем с Volvo XC40: часть вторая
Меняем дизель на бензиновый вариант, считаем расходы и подводим итоги
Сокровища музея Pagani
Это лучший способ посетить производство Pagani. Не считая покупки гиперкара
Старинные автомобили Франкфурта
Некоторые автомобили на выставке IAA можно купить. Но они мало кому по карману
Мы ждали такую «Ладу» 50 лет
Видео: изучаем концептуальный кроссовер LADA XCode — скоро все «Лады» будут такими
Honda обновила кроссовер CR-V
Новый китайский седан на базе «Джетты» будет стоить дешевле Lada Vesta
Европейцы стали покупать больше автомобилей Lada
Все материалы
Дом
Российских губернаторов задумали лишить жилья за рубежом
«В голове крутилось: это конец»
Как валютная ипотека превратила жизнь россиянки в кошмар
В Грузии вырос спрос на недвижимость
Гиблое дело
Пенсионерка создала кукольные дома, навевающие ужас. Теперь ее знает весь мир
Назван средний чек по ипотеке
Нашпионил
В какой роскоши живет в США сбежавший из России информатор Олег Смоленков
Связь с Трампом оценили в миллионы долларов
Все материалы
Нацпроекты
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Главные виды Москвы избавят от сотовых вышек
Список разрешенных к строительству без экспертизы объектов на Байкале сократят
Все материалы