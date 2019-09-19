Россия разрешила Сирии использовать С-300 против Израиля

Россия дала Сирийской арабской армии (САА) разрешение использовать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 против авиации Израиля. Об этом со ссылкой на военный источник сообщает портал Avia.pro.

«Россия разрешила сирийским военным привести С-300 в полную боевую готовность и атаковать израильские самолеты в случае малейшей угрозы», — приводит издание слова источника. Собеседник Avia.pro уточнил, что ответственность за использование ЗРК будет полностью нести сирийская сторона.

Такое решение российского командования последовало после очередных ударов израильских F-35 по сирийской территории. По договоренности с Москвой Израиль не должен прибегать к подобным мерам, однако за последнее время еврейское государство неоднократно нарушало эти условия.

Год назад, в сентябре 2018 года, военный эксперт, оценивая возможное столкновение этих истребителей пятого поколения с C-300, заявил, что российские ЗРК не способны сбить F-35. Самолеты поставлены Израилю США и доработаны израильскими специалистами. Весной того же года ВВС Израиля сообщили о первом в мире боевом применении F-35.

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