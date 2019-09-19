Разобраться в претензиях к поддержавшему ЛГБТ студенту попросили прокуратуру

Юристы Ресурсного центра для ЛГБТ в Екатеринбурге написали заявление в прокуратуру Свердловской области и министерство образования с просьбой провести проверку Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ), в котором сочли участие в студента в ЛГБТ-пабликах основанием для его отчисления. Об этом сообщается в группе организации во «ВКонтакте».

По словам юриста Ресурсного центра Анны Плюсниной, прокуратуру попросили проверить действия администрации университета по Федеральному закону «О персональных данных» и по статье 23 Конституции России «О неприкосновенности частной жизни».

«Вуз не имеет право вмешиваться в личную жизнь студентов. Да, информация в социальных сетях носит открытый характер, но использование такой информации против студента является вторжением в частную жизнь. И дело тут даже не в конкретном студенте, а, скорее, в самом факте существования специальной комиссии в вузе, которая следит за нравственным обликом учащихся», — заявила «Ленте.ру» пресс-секретарь Ресурсного центра Алла Чикинда.

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Ранее проректор УрГЭУ по социальной работе Роман Краснов заявил, что вуз не планирует отчислять студента, который состоит в сообществе в соцсети, поддерживающем ЛГБТ. Он отметил, что вопрос об отчислении учащегося будет поставлен, только если он будет плохо учиться, и добавил, что изначально со студентом не вели разговор об отчислении.

Ректор вуза Яков Силин, в свою очередь, счел популяризацией факт участия студента в ЛГБТ-сообществах в соцсетях. «Популяризация в том, что он это распространяет, подтверждает, что он студент. Он этим самым, с моей точки зрения, показывает, как некий пример, что вот это должно быть. Я считаю, что этого не должно быть. Лично дело его — это не должно привязываться к университету», — отметил он.

18 сентября стало известно, что в УрГЭУ создали специальную службу мониторинга морального облика студентов, которая в том числе следит за сексуальной ориентацией учащихся. Один из студентов оказался под угрозой отчисления из-за вступления в ЛГБТ-сообщество в соцсети. По словам учащегося, проректор якобы заявил, что тот «портит имя института».

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