В России неожиданно появился крупнейший банк

Банк ВРБ стал лидером по комиссионным доходам среди всех российских коммерческих организаций, следует из отчетности банка на сайте ЦБ, внимание на которую обратил Forbes.

По итогам первого полугодия комиссионные доходы банка ВРБ составили 2,87 миллиарда рублей. Практически вся эта сумма была заработана за счет переводов между юрлицами без открытия счета.

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В самом банке объясняют высокие доходы сотрудничеством со многими компаниями, в том числе агрегаторами такси, микрофинансовыми организациями, предприятиями ЖКХ и стартапами в области электронной коммерции, которые имеют в банке расчетные счета и совершают по ним платежи. Кроме того, кредитная организация зарабатывает на комиссиях от банков-партнеров.

Однако издание отмечает, что комиссионные доходы банка ВРБ стали резко расти весной прошлого года. Собеседники Forbes связывают это с отзывом лицензии у банка «Воронеж», случившимся примерно в то же время. По их словам, многие клиенты «Воронежа» могли перейти на обслуживание в ВРБ.

ВРБ был основан в 2006 году по инициативе тогдашнего премьер-министра Михаила Фрадкова как Вьетнамско-Российский банк. Предполагалось, что он будет обслуживать проекты между двумя странами, однако в 2013-м сфера деятельности и структура акционеров банка поменялись. Сейчас у него 12 собственников, каждому из которых принадлежит меньше 10 процентов акций.

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