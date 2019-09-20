В Москве состоится премьера «Комедии о том, как банк грабили»

В Театре МДМ 6 октября состоится премьера музыкальной «Комедии о том, как банк грабили». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Действие спектакля разворачивается в 1958 году в Миннеаполисе, где главные герои охотятся за уникальным бриллиантом. Постановка уже три года ежедневно идет в лондонском Вест-Энде, а с 2018 года — в Париже, где она получила премию «Мольер» в номинации «Лучшая комедия».

«Похоже, мы угодили всем, поставив одновременно комедию, мюзикл и экшн. Представьте себе веселый, динамичный, искрометный музыкальный спектакль, в котором безбашенные герои, распевая отличные песни, попадают в абсурдные ситуации в охоте за гигантским бриллиантом и в котором остроумно пародируются голливудские клише из популярных боевиков, таких, например, как "Матрица", "Миссия невыполнима" или "Друзья Оушена"», — поделился глава театральной компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачев.

В постановке примут участие такие актеры, как Анастасия Стоцкая, Юлия Ива, Павел Левкин, Даня Чванов, Кирилл Гордеев, Александр Горелов, Даниил Феофанов, Никита Смольянинов, Евгений Пилюгин, Станислав Беляев, Марина Иванова, Екатерина Лисоченко и Владимир Моташнев.

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