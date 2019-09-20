США ударят санкциями по нацбанку Ирана

Президент США Дональд Трамп объявил, что вводит санкции против национального банка Ирана. По его словам, это самый высокий уровень санкций, который когда-либо накладывали на страну, передает CNBC.

Глава Белого дома рассказал о таком решении журналистам в ходе встречи с премьер-министром Австралии Скоттом Мориссоном. Каких-либо подробностей ограничительных мер он не привел.

Материалы по теме Лакомый кусочек Этот остров жаждут США и Китай. Он нужен им для мирового господства

Два дня назад Трамп заявил в Twitter, что поручил министру финансов Стивену Мнучину найти способ существенно ужесточить санкции против Ирана. Поводом для этого стала атака дронов на нефтяное месторождение и завод первичной переработки в Саудовской Аравии. Вашингтон считает, что за нападением стоят иранские военные.

Атака, которая произошла в субботу, 14 сентября, заставила Саудовскую Аравию вдвое сократить добычу нефти. Это привело к росту цен на семь процентов по итогам недели.

Ранее США ввели запрет на экспорт иранской нефти, что грозит санкциями любому торговому партнеру Исламской Республики. Тегеран в ответ начал продавать топливо за рубеж через серый рынок. Власти Ирана назвали такой шаг вынужденной мерой в ответ на «несправедливые и незаконные» ограничения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!