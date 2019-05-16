Иран отправил нефть в Китай вопреки санкциям США

Танкер выгрузил нефть из Ирана в резервуары недалеко от китайского города Чжоушань. Сырье поставили в обход санкций США, запрещающих его экспорт из исламской республики, передает Reuters.

На борту танкера Marshal Z было почти 130 тысяч тонн топлива. Сообщается, что его везли в Китай в течение нескольких месяцев, передавая между четырьмя коммерческими судами.

В понедельник, 13 мая, Саудовская Аравия сообщила о повреждении двух своих танкеров в Оманском заливе. Это произошло вскоре после заявления США об угрозе атак на коммерческие суда со стороны Ирана.

6 мая сообщалось, что Тегеран планирует использовать серый рынок для продажи своей нефти в обход американских санкций. Как заявил замминистра нефти по международным и торговым вопросам Амир Хосейн Заманиния, торговля на сером рынке является не мошенничеством, а «ответом на санкции, которые Исламская Республика Иран считает несправедливыми и незаконными».

Отношения США и Ирана обострились после того, как в начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США против Ирана вступил в силу в ноябре. Помимо запрета на экспорт нефти, санкции распространяются на промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.

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