Российские истребители помешали Израилю атаковать Сирию

Российские истребители заблокировали израильскую атаку на Сирию. Об этом сообщает Avia.pro.

Отмечается, что израильские самолеты планировали провести атаку на пригород сирийского Дамаска. Подчеркивается, что два российских истребителя вылетели с авиабазы Хмеймим и направились на юго-восток, чем фактически изменили планы Израиля об ударах. Кроме того, согласно источникам, сирийская система ПВО сбила израильский беспилотник.

19 сентября сообщалось, что Россия дала Сирийской арабской армии (САА) разрешение использовать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 против авиации Израиля.

Такое решение российского командования последовало после очередных ударов израильских F-35 по сирийской территории. По договоренности с Москвой Израиль не должен прибегать к подобным мерам, однако за последнее время еврейское государство неоднократно нарушало эти условия.

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