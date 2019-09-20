Кубинский киллер напал на российского бизнесмена по заказу его жены

В Москве 33-летний уроженец Кубы напал с ножом на мужчину по заказу его жены. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, инцидент произошел 15 сентября на улице Обручева. В результате 49-летний предприниматель получил множественные ранения и скончался.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что жена пострадавшего является заместителем директора в основанной им фирме.

В настоящее время исполнитель и организатор преступления заключены под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

4 июня сообщалось, что в Подмосковье на входе в торговый центр был убит 60-летний мужчина. Киллер подъехал к зданию на мотоцикле и, спрятав лицо под шлемом, произвел ему в голову три выстрела, а затем скрылся.

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