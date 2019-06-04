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Киллер в шлеме застрелил директора подмосковного ТЦ

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В Солнечногорском районе Московской области убит директор одного из местных торговых центров. Об этом во вторник, 4 июня, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

На месте убийства работают следователи, устанавливаются обстоятельства и мотивы совершенного преступления. Возбуждено уголовное дело.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в поселке Поварово. 60-летний мужчина был убит, когда заходил в торговый центр с черного входа. Киллер подъехал к зданию на мотоцикле и, спрятав лицо под шлемом, произвел ему в голову три выстрела, а затем скрылся.

7 мая сообщалось, что в Балашихе неизвестный в маске и камуфляжной одежде расстрелял предпринимателя из травматического пистолета.

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