Трое россиян похитили бизнесмена ради выкупа

В Перми полицейские освободили предпринимателя, похищенного тремя местными жителями ради выкупа в 12 миллионов рублей. Об этом во вторник, 7 мая, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель краевого управления Следственного комитета Ирина Незнамова.

По ее словам, инцидент произошел в Свердловском районе Перми. Трое мужчин подкараулили на улице бизнесмена, надели ему на голову мешок и, угрожая ножом, затолкали в салон автомобиля и увезли в Кунгурский район. Там связанного поместили в подсобку, а его партнеру по бизнесу отправили сообщение с требованием выкупа. Тот обратился с заявлением в правоохранительные органы.

После этого, как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и установили автомобиль, на котором передвигались подозреваемые. Сотрудники ДПС задержали его владельца, и тот указал место, где находился похищенный.

Через некоторое время были задержаны соучастники, суд избрал в отношении всех троих меру пресечения в виде заключения под стражу.

1 мая сообщалось, что в Ингушетии депутат Магомед Дарсигов похитил местную жительницу, чтобы жениться на ней. На следующий день член фракции «Единой России» заявил, что не крал невесту, обряд бракосочетания был совершен по исламским традициями, без регистрации в органах ЗАГСа.

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