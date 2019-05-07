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Киллер в маске и камуфляже расстрелял мужчину под Москвой

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В Балашихе неизвестный в маске и камуфляжной одежде расстрелял мужчину из пистолета Макарова. Об этом во вторник, 7 мая, «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Московской области Ольга Врадий.

По словам Врадий, инцидент произошел утром во дворе жилого дома. Вооруженный мужчина расстрелял выходившего из подъезда местного жителя. Пострадавший был госпитализирован с семью огнестрельными ранениями.

Как уточняет ТАСС, раненый мужчина находится в тяжелом состоянии, ему оказывают медицинскую помощь. По данным агентства, он является предпринимателем. В то же время источник «Ленты.ру» отметил, что раненый работает водителем. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Перми полицейские освободили предпринимателя, похищенного тремя местными жителями ради выкупа в 12 миллионов рублей. Трое мужчин встретили бизнесмена на улице, надели ему на голову мешок и, угрожая ножом, затолкали в салон автомобиля. После этого сообщники отправили приятелю жертвы сообщение с требованием выкупа.

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