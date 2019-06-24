Россиянка заказала киллеру в шлеме убийство директора подмосковного ТЦ

По обвинению в организации убийства директора одного из подмосковных торговых центров (ТЦ) арестована 56-летняя женщина. Об этом в понедельник, 24 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.

По словам Врадий, женщине предъявлено обвинение по пункту «ж» части 2 статьи 105 («Убийство») и части 2 статьи 222 («Незаконный оборот оружия») УК России. Как сообщил источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, у обвиняемой с погибшим был конфликт из-за деятельности его ТЦ.

Об убийстве в Солнечногорском районе Подмосковья сообщалось 4 июня. Инцидент произошел в поселке Поварово. 60-летний мужчина был убит, когда заходил в торговый центр с черного входа. Киллер подъехал к зданию на мотоцикле и, спрятав лицо под шлемом, произвел ему в голову три выстрела, а затем скрылся.

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