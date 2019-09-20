Командир избил рядового Росгвардии до состояния комы после ссоры в столовой

20-летний рядовой Владислав Орлов пять суток находится без сознания после драки с командиром разведроты воинской части, дислоцированной в поселке Лебяжье Ленинградской области. Об этом сообщила «Фонтанка.ру».

По данным издания, пострадавший был госпитализирован в состоянии комы в реанимацию Ломоносовской больницы, а через трое суток по решению командования воинской части его перевезли в Военно-медицинскую академию в Петербурге. Однако нейрохирурги пока воздерживаются от позитивных прогнозов, что рядовой очнется в ближайшие месяцы.

Сослуживцы рядового рассказывают, что инцидент произошел во время сборов на полигоне. 14 сентября во время обеда между Владом и командиром роты произошла словесная перепалка — ее причина не называется, а затем конфликт перешел в поединок, в результате которого рядовой оказался в состоянии комы. Эта версия известна из закрытой группы во «ВКонтакте», в которую входят матери военнослужащих этой воинской части.

Между тем командование изложило официальную версию произошедшего, которая гласит, что рядовой пострадал в процессе тренировочного боя — спарринга с командиром.

Военные следователи и прокуроры проводят проверку. Уголовное дело пока не возбуждено.

Владислав Орлов родился в Петербурге. На военную службу призван в ноябре 2018-го. В разведроту его перевели в августе. Он — кандидат в мастера спорта по академической гребле. В 2017 году в составе сборной занимал для Петербурга призовые места в первенстве России.

Воинская часть в поселке Лебяжье — одна из старейших частей внутренних войск МВД России, ныне реформированных в Росгвардию.

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