Двое росгвардейцев погибли под колесами БТРа

Два сотрудника Росгвардии были насмерть сбиты бронетранспортером во время учений. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на военный следственный отдел Следственного комитета (СК) по Смоленскому гарнизону.

По данным агентства, учения проходили в деревне Жерновка. Военные следователи инициировали проверку по факту случившегося. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

8 августа сообщалось, что солдат из Самарской области погиб во время учений, когда его парашют зацепился за провода линии электропередачи.

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