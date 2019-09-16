Искалечивший бойца в спарринге омоновец избежал тюрьмы

В Тюмени суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно командира взвода местного ОМОНа Владимира Бутру, после спарринга с которым один из бойцов подразделения стал инвалидом первой группы. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает Znak.com.

Бутру признали виновным по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с применением насилия, повлекшим тяжкие последствия») УК РФ. Ему также запрещено занимать руководящие должности в правоохранительных органах на протяжении двух лет.

По данным следствия, 24 ноября 2014 года во время спарринга командир несколько раз руками и ногами ударил по голове и телу 23-летнего Ивана Голинея, которого незадолго до инцидента перевели в ОМОН по собственному желанию. В результате тот несколько раз упал. После схватки молодому человеку стало плохо, его госпитализировали, затем ему сделали срочную операцию. Врачи обнаружили у пострадавшего черепно-мозговую травму.

Свидетели со стороны обвиняемого утверждали, что играли «в баскетбол по принципам регби», и отрицали спарринг. Сам пострадавший назвал случившееся «дракой».

Мать Ивана Голинея заявила, что не собирается обжаловать решение суда, поскольку «суды отнимают время на реабилитацию».

23 августа сообщалось, что в Брянской области суд на два месяца арестовал полицейского, обвиняемого в избиении 17-летнего подростка. В результате полученных травм пострадавший впал в кому, а позже скончался.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru