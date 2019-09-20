Раскрыты подробности о состоянии облитых горячим маслом в Турции россиян

Состояние российских туристов, которых облили горячим маслом в отеле Club Paradiso в Турции, оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Анталье.

Как сообщалось ранее 20 сентября, инцидент произошел на финальном ужине, когда повар допустил ошибку во время шоу и горячее масло полилось на людей. Среди пострадавших оказались два ребенка из Екатеринбурга, в возрасте 3,5 и 10 лет. По словам их отца, всего пострадали восемь человек. Он также добавил, что люди «реально горели», и бинты им снимали вместе с кожей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!