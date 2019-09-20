В Турции российских детей облили горящим маслом

На турецком курорте Кестель гостей отеля Club Paradiso облили горящим маслом. Об этом сообщает портал E1.

Среди пострадавших два ребенка из Екатеринбурга, в возрасте 3,5 и 10 лет. По словам их отца, всего пострадали восемь человек.

Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей. «Реально люди горели. Сегодня, когда перевязка была, кожа вместе с бинтами снималась», — заявил он. Один ребенок пока не сможет перенести перелет, у него ожог 27 процентов кожных покровов. У второго обгорели рука и голова.

Отель взял вину за случившееся на себя и оплачивает лечение. Помимо этого, руководство отеля выделило деньги на дальнейшее лечение детей на родине.

28 августа в больнице Турции скончалась 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга, которую ранее затянуло в трубу на дне бассейна. Несчастный случай произошел в одном из отелей Бодрума 18 августа. По словам матери, первым девочку под водой увидел отец, когда нырнул. Он пытался ее вытащить, но тяга в трубе насоса была слишком сильной.

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