Названа причина частых смертей от инфаркта у россиян по понедельникам

Россиянам рекомендуется ограничивать потребление алкоголя по понедельникам, поскольку именно в этот день учащаются случаи инфаркта миокарда. Об этом заявил директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный специалист Минздрава по кардиологии Сергей Бойцов, передает ТАСС.

По его словам, россиянам следует избегать «так называемых heavy drinking» (чрезмерное употребление алкоголя — прим. «Ленты.ру»). «В понедельник их [инфарктов миокарда] всегда гораздо больше после выходных. Крепким напиткам надо предпочитать слабоалкогольные напитки, в первую очередь это, конечно, красное вино», — пояснил Бойцов.

Ранее Бойцов заявлял, что в России треть смертей мужчин трудоспособного возраста связана со злоупотреблением спиртным, безопасных доз алкоголя на каждый день не существует. «Так или иначе, или сердечно-сосудистый механизм, или травма, или какой-то другой инцидент, дорожное происшествие — они ассоциированы с алкоголем», — отмечал он.

19 сентября Минздрав сообщил, что есть безопасное количество алкоголя, которое можно употреблять ежедневно. Одна стандартная порция соответствует 100 миллилитрам вина крепостью 12 процентов и 300 миллилитрам пива крепостью 4,5 процента. Таким образом, для женщин безопасной порцией будет 200 миллилитров вина и 600 миллилитров пива, а для мужчин — 300 миллилитров вина и 900 миллилитров пива. При этом эксперты отметили, что в неделю необходимо устраивать как минимум два «трезвых дня», чтобы употребление указанного количества алкоголя не наносило серьезного вреда здоровью.

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