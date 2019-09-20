Китай нашел оригинальный способ разогнать экономику

Китайские власти представили план по ускорению экономики из 20 пунктов. В него в том числе вошло развитие в городах «ночной жизни», что должно подстегнуть потребление, пишет CNBC.

В рамках этих мер отдельные магазины и больницы продлили свои рабочие часы, а городские власти начали устраивать ночные световые шоу. Перед тем как озвучить предложение на национальном уровне, его эффективность в последние месяцы проверяли в крупнейших городах страны, таких как Пекин и Шанхай.

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Проект представлен на фоне продолжающегося замедления второй по величине экономики планеты. Розничные продажи в августе вновь оказались ниже ожиданий аналитиков — 7,5 процента вместо 7,9 процента.

Как объясняют в местных магазинах, развитие «ночной жизни» не ограничивается продлением часов работы. Новым трендом стало открытие фудкортов, пивных ресторанов, театров, залов для киберспорта, квестов, которые заставляют посетителей оставаться допоздна. Это позволило торговым центрам нарастить продажу продуктов питания. Как оказалось, наибольшие траты в этом сегменте приходятся на период от шести часов вечера до полуночи.

Заместитель генсека аналитического центра по проблемам Китая и глобализации Цинь Ганг (Qin Gang) отметил, что ночная жизнь во многих городах мира является отражением состояния местной экономики. Однако, например, в Пекине этот сегмент развит недостаточно хорошо, что создает предпосылки для развития индустрии развлечений.

Эксперт добавил, что китайской столице следует перевести метро на круглосуточную работу, поскольку его закрытие в полночь серьезно ограничивает возможности ночной жизни.

Ранее сообщалось, что рост китайской экономики может опуститься ниже шести процентов годовых, что станет наименьшим значением за последние десятилетия. При этом эксперты сходятся во мнении, что на этом снижение не остановится. Одной из главных причин такой ситуации стала продолжающаяся полтора года торговая война с США. В начале октября должен состояться очередной этап переговоров на высшем уровне, подготовка к которому сейчас ведется.

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