Появились подробности о взятках расстрелявшего коллег полицейского

Задержанный за убийство одного и ранение второго сотрудника управления собственной безопасности (УСБ) полицейский прятал взятки в упаковках из под бумажных носовых платков. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, мигранты, которых старший прапорщик Андрей Смирнов останавливал для проверки, передавали ему дань в таких упаковках. Первой от его действий пострадала уроженка Филиппин на станции «Баррикадная», не имевшая регистрации в Москве. Вторым оказался гражданин Киргизии на станции «Рязанский проспект», у которого с собой не было документов. Опросив его сотрудники УСБ отправились в комнату к Смирнову.

В помещении прапорщика попросили вывернуть карманы и, пока сотрудник УСБ показывал понятым упаковку с деньгами, Смирнов открыл огонь. Старший лейтенант Максим Веялко был ранен и попытался убежать, а второй полицейский — Алексей Лимонов — попытался выхватить пистолет у Смирнова, но тот выстрелил в него в упор. Веялко скончался от полученных ранений.

Ранее сообщалось, что сотрудник Управления внутренних дел на Московском метрополитене расстрелял двоих сотрудников УСБ у станции метро «Рязанский проспект». Одному из пострадавших удалось выбежать из помещения на улицу, где он скончался от полученных ран. За жизнь второго борются врачи.

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