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Медведев высказался о плане США прорвать российскую ПВО

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Дмитрий Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посоветовал американским военным обратить внимание на свою систему противоракетной обороны, которая не смогла защитить нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Его слова приводит РИА Новости в пятницу, 20 сентября.

«Мне кажется, нужно этим заниматься, а не пытаться формулировать дурацкие идеи», — сказал он, подчеркнув, что планы Пентагона все равно не смогут быть реализованы.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что американские военные имеют план по прорыву многослойной противовоздушной обороны (ПВО) Калининградской области, заявил о безопасности всех российских регионов.

О способности американских войск прорвать противовоздушную оборону в районе Калининградской области заявил главнокомандующий ВВС США в Европе Джеффри Ли Харриган. Детали он уточнять отказался, однако заметил, что войска проходят соответствующие тренировки.

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