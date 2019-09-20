Минобороны России ответило на слова США о прорыве ПВО Калининграда

Министерство обороны России в ответ на слова главнокомандующего ВВС США в Европе Джеффри Ли Харригана о способности американских войск прорвать противовоздушную оборону (ПВО) Калининградской области заявило о надежной защите этого региона. Об этом сообщает РИА Новости.

В оборонном ведомстве заверили, что область надежно защищена от «любых агрессивных планов», которые разрабатывают американские генералы. Однако легкомыслие Ли Харригана, по мнению министерства, должно беспокоить его подчиненных. В Минобороны выразили надежду, что они знают заповедь «всякий план хорош только до сражения».

До этого в министерстве иностранных дел увидели угрозу в словах Ли Харригана. Там добавили, что американский «политический бомонд» очень легко работает со сложными вопросами исходя из своих конъюнктурных представлений.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя заявление Джеффри Ли Харригана, напомнил об уникальном историческом опыте России.

20 сентября главнокомандующий американских ВВС заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной противовоздушной обороны (ПВО) Калининградской области. Подробности плана он раскрыть отказался, но заметил, что военнослужащие подготовлены для его осуществления.

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