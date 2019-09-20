Мир
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Опубликовано видео момента расстрела полицейских в Москве
МиГ-35 оказался танкером
Джамала объявила об уходе со сцены
Российские инвалиды оказались без доступа к жизненно важным лекарствам
В «коммуналку» россиян предложили включить новый платеж
Увольнение Зидана обойдется «Реалу» в миллионы евро
Начальника российской колонии отстранили от работы после стриптиза
После расстрела сотрудников спецсвязи пропали 10 миллионов рублей
Новости партнеров

Россия заявила об угрозе после заявления США о прорыве ПВО Калининграда

Перейти в «Мою Ленту»

Министерство иностранных дел России квалифицировало как угрозу слова главнокомандующего ВВС США в Европе Джеффри Ли Харригана о способности американских войск прорвать противовоздушную оборону (ПВО) Калининградской области. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Во-первых, мы квалифицируем это как угрозы, а во-вторых, мы квалифицируем подобные заявления как абсолютно безответственные», — сказала дипломат. Она добавила, что американский «политический бомонд» очень легко работает со сложными вопросами исходя из своих конъюнктурных представлений.

Захарова считает, что это возможно из-за электорального цикла в США. «И главное — это все является показателем глупости», — сказала спикер МИД. Она считает, что такие заявления наносят репутационный ущерб самому Вашингтону.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя заявление Джеффри Ли Харригана, напомнил об уникальном историческом опыте России.

20 сентября главнокомандующий американских ВВС заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной противовоздушной обороны (ПВО) Калининградской области. Подробности плана он раскрыть отказался, но заметил, что военнослужащие подготовлены для его осуществления.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Мир»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru
Предыстория: В Госдуме отреагировали на заявление США по прорыву российских ПВО
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Госдуме отреагировали на заявление США по прорыву российских ПВО
Российский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО
США спланировали прорыв ПВО Калининградской области
Другие материалы рубрики
Мир00:0119 сентября

Американские принцессы

Как в США мальчики наряжаются в женскую одежду и выступают в травести-шоу и гей-клубах
11:37Сегодня

Россия испытала на учениях ракету комплекса «Искандер-М»

11:09Сегодня

В Конгрессе США одобрили военную помощь Украине на сотни миллионов долларов

10:23Сегодня

США захотели рассорить Россию и Китай

Мир00:0115 сентября
Raneen Sawafta

Попутали берега

Евреи и арабы живут здесь вместе десятилетиями. Скоро тут может начаться третья мировая
09:10Сегодня

Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским

04:32Сегодня

США обвинили в размещении оружия в космосе

03:16Сегодня

Саудовская Аравия начала мстить за атаку дронов

Мир00:0311 сентября

«Мы добьемся правды»

Американцы хотят узнать все о терактах 11 сентября. На их стороне пожарные и ученые
00:37Сегодня

США уличили в желании возобновить ядерные испытания

22:5219 сентября

США выслали из страны двух кубинских дипломатов

20:3319 сентября

Совбез ООН заблокировал резолюцию России по Сирии

Россия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
«Вопрос в том, сколько государство готово за это платить»
В России пересмотрят правила выдачи бесплатных лекарств. К чему готовиться россиянам?
В Госдуме отреагировали на заявление США по прорыву российских ПВО
В России студента захотели отчислить за поддержку ЛГБТ
Тотальная слежка и угрозы: как и зачем уральский вуз объявил войну геям
Российские врачи займутся лечением облитых в Турции горящим маслом детей
«Для сверления костей получили строительные перфораторы»
Российский врач как мог спасал людей и боролся с системой. За это он лишился работы
Российский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО
Все материалы
Мир
Россия заявила об угрозе после заявления США о прорыве ПВО Калининграда
Американские принцессы
Как в США мальчики наряжаются в женскую одежду и выступают в травести-шоу и гей-клубах
Россия испытала на учениях ракету комплекса «Искандер-М»
Место происшествияДроны разбомбили нефтяной завод в Саудовской Аравии
Атака обрушила мировой рынок нефти. США готовы к военному ответу
В Конгрессе США одобрили военную помощь Украине на сотни миллионов долларов
Raneen SawaftaПопутали берега
Евреи и арабы живут здесь вместе десятилетиями. Скоро тут может начаться третья мировая
США захотели рассорить Россию и Китай
Все материалы
Бывший СССР
Украинскому депутату пробили голову кирпичом
Лукашенко решил помириться с американцами
Конфликт США и Белоруссии продолжался 10 лет. Их сблизила проблема Украины
Зеленский получил удостоверение слепого
«Сидит дед у разбомбленного дома и плачет»
Военкор о первых ополченцах и первых обстрелах мирных жителей в Донбассе
На Украине решили доплачивать производителям антироссийских фильмов
«В украинские батальоны шел всякий сброд»
Посланцы Кадырова и дикие ополченцы: воспоминания военкора о начале войны в Донбассе
Раскрыты подробности формулы Зеленского по урегулированию в Донбассе
Все материалы
Экономика
Назван лучший яблочный сок России
«Московский мусор ничем не отличается от сыктывкарского»
Глава инфоцентра в Сыктывкаре рассказал о работе представительства экотехнопарка «Шиес»
Названы регионы с самыми большими зарплатами
Восточный рывок
Эти страны страдали от советского прошлого. Теперь они спасают экономику Европы
Кризис заставил аргентинцев перейти на незащищенный секс
Дорожный вектор
Организация обустройства и эксплуатации дорог в России вышла на новый уровень
Россия раскрыла «план Б» по транзиту газа через Украину
Все материалы
Силовые структуры
Прапорщик разобрал и распродал сотни компьютеров Академии ФСБ
Евгений и Елена Крайновы«Я убил Ивана — и тебя убью»
Муж и жена взяли больных детей из детского дома ради денег, а потом расправились с ними
Появились новые кадры с расстрелянным московским полицейским
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Генпрокуратура попросила изменить приговор Устинову
Александр СатлаевСледствие по телу
Российский следователь-насильник сам раскрывал свои преступления. Его ищут по всему миру
Дети российских полицейских раскрыли подробности работы своих отцов
Все материалы
Наука и техника
МиГ-35 оказался танкером
США признали провал MIM-104 Patriot
Россия предложила Саудовской Аравии С-400 «Триумф»
Назван главный признак долголетия
Чертова дюжина
Apple выпустила темную iOS 13. Можно ли обновляться?
Су-30МКИ выстрелил «Астрой»
«Всеобщий страх и крушение надежд»
Сталин создал новое общество. Оно живет в России до сих пор
Климатическая катастрофа ускорилась
Все материалы
Спорт
Увольнение Зидана обойдется «Реалу» в миллионы евро
«Я не мог поверить в происходящее»
В 16 лет этот подросток сыграл в Лиге чемпионов и заменил великого Месси
Встреча с сотрудниками ГИБДД лишила Кержакова 70 тысяч рублей
Тренег «Манчестер Сити» Хосеп ГвардиолаЛиверпульская пятерка
Провал «Манчестер Сити» и прорыв МЮ и «Челси» — главное в АПЛ
Глава UFC рассказал о возвращении Макгрегора в октагон
Стивен Колкер«Справляться с поражениями помогал алкоголь»
Этот футболист был восходящей звездой АПЛ, но его карьеру загубили азартные игры и выпивка
Нурмагомедов описал свою весогонку
Все материалы
Культура
Брэд Питт объяснил угрозу убить Вайнштейна
Телесный контакт
Танцовщицы, молодые отцы и секс в лучших романах недели
Умерла народная артистка СССР Ирина Богачева
Партнерский материал
Арт-обстрел
Как не сойти с ума от современного искусства и начать его ценить
Назван самый высокооплачиваемый рэпер в мире
«Больше похоже на плач, чем на песни»
Эта девушка делает самый необычный фолк в России
Микки Рурк завещал похоронить его на Украине
Все материалы
Интернет и СМИ
Мошенники предложили пользователям соцсетей быстро обогатиться в проекте Дурова
Обнаженные чувства
Уязвимый, одинокий, но полный надежд человек — на снимках известных фотографов
Российский хакер заявил о принуждении к взломам
«Я породил монстра»
Как юный романтик хотел свободы слова, а создал «самое отвратительное место в интернете»
Модель рассказала о самых неудачных свиданиях через Tinder
Не поубиваешь — не поешь
Эти снимки у одних вызывают отвращение, у других — голод. И отражают человеческую сущность
Вооруженная порноактриса напала на любовника и отправилась за решетку
Все материалы
Ценности
В новой прическе дочери Трампа увидели скрытый смысл
Британский шик
Шипы, челюсти и золото: как прошла неделя моды в Лондоне
Ким Кардашьян показала пораженное болезнью лицо на фото без макияжа
«В детстве я никогда не видел бигмака и не пил колы»
Этот грузинский дизайнер заставил мир полюбить воровские наколки, русский мат и всю Россию
Выглядывающие из-под платья штаны Рианны насмешили поклонников
«Жила и умерла королевой и девственницей»
Платья, бриллианты и никаких мужчин: роскошная жизнь Елизаветы I
Тушь для ресниц оказалась опасной для здоровья
Все материалы
Путешествия
В Турции российских детей облили горящим маслом
«Забери меня, пожалуйста, в свою страну»
Россиянин добрался до столицы Замбии и обнаружил грязь, нищету и счастливых детей
Россиянам раскрыли самые выгодные даты для отпуска
Горное убежище
Когда-то тут строили бункеры. Миллиардер превратил это место в рай для туристов
Раскрыты подробности о состоянии облитых горячим маслом в Турции россиян
Саарбург«Залипаешь и не можешь оторваться»
Как выглядит другая Германия, о которой туристы не подозревают
Крым обогнал Турцию по популярности у россиян
Все материалы
Из жизни
Собака три часа сторожила умирающего друга
«Кончится тем, что про это снимут сериал»
Сироту с Украины приютили в США, но бросили. В ней заподозрили взрослую карлицу-психопатку
Поездка к матери принесла сыну неожиданное богатство
«Юным девочкам стоит быть очень осторожными»
История модели из России, которая добилась успеха в США
Укус комара убил мужчину за девять дней
In this Sept. 18, 2013 file photo, law enforcement officials from multiple agencies examine the two cars pulled from Foss Lake, in Foss, Okla. The state medical examiner released autopsy reports identifying two of the bodies as 16-year-old Jimmy Allen Williams and 42-year-old Cleburn Hammack. They were among the remains of six bodies found the in two cars«Это безумно пугает»
На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
Ужасающий паук со светящимися челюстями вылез из стены офиса
Все материалы
Десять прототипов самого неординарного автомобильного дизайнера ХХ века
Не стало гения аэродинамики и эпатажного художника. Умер Луиджи Колани.
Совсем другой Volkswagen
Volkswagen кардинально меняет бренд, а Гринпис топчет их машины — что происходит?
Месяц живем с Volvo XC40: часть вторая
Меняем дизель на бензиновый вариант, считаем расходы и подводим итоги
Сокровища музея Pagani
Это лучший способ посетить производство Pagani. Не считая покупки гиперкара
Названа цена панели приборов для Lada Vesta в стиле Porsche
Для императора Японии построили роскошный кабриолет
Появились подробности о первом китайском внедорожнике GAC для России
Все материалы
Дом
Украине предрекли падение цен на жилье
«В голове крутилось: это конец»
Как валютная ипотека превратила жизнь россиянки в кошмар
Определена главная угроза для квартир россиян
Гиблое дело
Пенсионерка создала кукольные дома, навевающие ужас. Теперь ее знает весь мир
В Москве упали продажи новых квартир
Нашпионил
В какой роскоши живет в США сбежавший из России информатор Олег Смоленков
Подсчитаны шансы южан переехать в Москву
Все материалы
Нацпроекты
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Работодателям помогут тестировать соискателей
Россиянам раскрыли секрет сбалансированного завтрака
Все материалы