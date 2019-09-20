Россия заявила об угрозе после заявления США о прорыве ПВО Калининграда

Министерство иностранных дел России квалифицировало как угрозу слова главнокомандующего ВВС США в Европе Джеффри Ли Харригана о способности американских войск прорвать противовоздушную оборону (ПВО) Калининградской области. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Во-первых, мы квалифицируем это как угрозы, а во-вторых, мы квалифицируем подобные заявления как абсолютно безответственные», — сказала дипломат. Она добавила, что американский «политический бомонд» очень легко работает со сложными вопросами исходя из своих конъюнктурных представлений.

Захарова считает, что это возможно из-за электорального цикла в США. «И главное — это все является показателем глупости», — сказала спикер МИД. Она считает, что такие заявления наносят репутационный ущерб самому Вашингтону.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя заявление Джеффри Ли Харригана, напомнил об уникальном историческом опыте России.

20 сентября главнокомандующий американских ВВС заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной противовоздушной обороны (ПВО) Калининградской области. Подробности плана он раскрыть отказался, но заметил, что военнослужащие подготовлены для его осуществления.

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