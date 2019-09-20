В Госдуме отреагировали на заявление США по прорыву российских ПВО

Американским военным нужно больше делать и меньше говорить, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя слова главнокомандующего ВВС США в Европе Джеффри Ли Харригана о способности американских войск прорвать противовоздушную оборону (ПВО) Калининградской области. Его цитирует RT в пятницу, 20 сентября.

Он заверил, что сегодня «России никто и ничего противопоставить не может». Парламентарий также предположил, что подобными высказываниями генерал пытался отвлечь внимание от провала систем Patriot в Саудовской Аравии.

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Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя заявление Джеффри Ли Харригана, напомнил об уникальном историческом опыте РФ.

Ранее главнокомандующий американских ВВС заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной противовоздушной обороны (ПВО) Калининградской области. Подробности плана он раскрыть отказался, но заметил, что военнослужащие подготовлены для его осуществления.

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