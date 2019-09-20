Кризис заставил аргентинцев перейти на незащищенный секс

Экономический кризис в Аргентине привел к резкому сокращению продаж средств контрацепции — презервативов и противозачаточных таблеток, сообщает Reuters.

Для презервативов с начала года падение составило восемь процентов по сравнению с таким же периодом в прошлый год. Однако в последние месяцы, когда ситуация ухудшалось, продажи сократились почти на четверть.

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Продажи противозачаточных таблеток в те же сроки снизились на шесть процентов, а в последнее время оно достигло 20 процентов. Президент Аргентинской фармацевтической конфедерации Изабель Рейносо (Isabel Reinoso) отметила, что от приема средств контрацепции отказались около 144 тысяч женщин.

Причиной стало резкое снижение курса национальной валюты. Средства контрацепции производятся в основном из импортных материалов, которые подорожали на треть. На фоне снижения доходов это заставило аргентинцев отказаться от их покупки.

Как отметила Мар Лукас, программный директор аргентинской некоммерческой организации по борьбе с распространением ВИЧ Fundación Huésped, правительство распространяет бесплатные презервативы в государственных больницах, но об этом знают немногие, а в правительстве предпочитают не популяризировать этот вопрос.

Один из опрошенных агентством фармацевтов, работающий в пригороде Буэнос-Айреса, рассказал что люди разворачиваются и уходят, когда понимают, сколько стоят презервативы и таблетки.

Власти Аргентины обратились за помощью к МВФ в мае прошлого года и получили 57 миллиардов долларов. Кредит не помог улучшить положение в стране, и 11 августа на праймериз с большим преимуществом победу одержал оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес. Это привело к резкому ухудшению ситуации в экономике. Правительство решило отсрочить платежи по долгам на 101 миллиард долларов, после чего агентство S&P на сутки понизило рейтинг страны до дефолтного. В настоящее время у Аргентины уровень задолженности превышает 95 процентов ВВП, и риски полноценного дефолта по-прежнему велики.

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