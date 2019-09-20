Вокалист групп Shy и TNT умер от рака

Умер британский вокалист рок-групп Shy и TNT Тони Милсс. Об этом сообщила его жена Линда в Facebook-аккаунте музыканта.

«С разбитым сердцем я объявляю о смерти моего любимого мужа и лучшего друга Тони Миллса. В апреле этого года у него диагностировали рак поджелудочной железы в терминальной стадии. Он прожил свою жизнь на полную катушку, пока не сделал последний вдох у меня на руках. Он хотел жить, но не боялся смерти. Большинство узнает о его невероятном вкладе в мир музыки по его работе в качестве вокалиста групп Shy и TNT, а также в качестве сольного исполнителя и сессионного певца. Он оставит после себя наследие, которое просуществует на протяжении многих жизней», — говорится в публикации.

16 сентября на странице музыканта был опубликован пост, в котором сообщалось, что он был госпитализирован с двусторонней тромбоэмболией. Отмечалось, что врачи обеспокоены его состоянием.

Милсс родился 7 июля 1962 года в Бирмингеме. В 1983 году он присоединился к коллективу Shy, в составе которого он записал восемь альбомов, а также выступил на одной сцене с такими артистами, как Gary Moore, Meatloaf, Twisted Sister, Bon Jovi, Magnum и Manowar. В 1991 году он покинул Shy, а с 2006 года стал вокалистом норвежской группы TNT. В 2019 году у него вышел последний сольный альбом Beyond the Law.