Умер один из основателей группы The Monkees

Питер Торк, бас-гитарист и один из основателей американской поп-рок-группы The Monkees, скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщается на странице артиста в Facebook.

Причина смерти пока не раскрывается. Как пишет Variety, десять лет назад Торку диагностировали редкую форму рака — аденоидную кистозную карценому. Он перенес операцию по удалению злокачественной опухоли, после чего продолжил выступать в составе The Monkees.

Музыкант играл в рок-группе с начала ее появления в 1965 году. The Monkees была создана телеканалом NBC для съемок в одноименном телесериале о буднях современных рокеров на волне популярности The Beatles. Вскоре коллектив вышел за пределы формата сериала, став выпускать собственные песни и проводить концерты и туры.

The Monkees известны благодаря таким композициям, как Last Train to Clarksville, Pleasant Valley Sunday, Daydream Believer, and I'm a Believer. В дискографии группы 13 альбомов. Торк в разное время выступал басистом, гитаристом, клавишником и бэк-вокалистом коллектива.

Фронтмен The Monkees Дэви Джонс умер в 66 лет в 2012 году.