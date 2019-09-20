Расстрелявшего коллег в Москве полицейского арестовали

Cуд принял решение о заключении сотрудника Управления внутренних дел на московском метрополитене Алексея Смирнова под стражу сроком на два месяца. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает «Интерфакс».

На время ареста он будет находиться в следственном изоляторе. Он обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что Смирнов получал взятки от мигрантов без паспортов и регистрации в упаковках из-под бумажных салфеток. Когда сотрудники Управления собственной безопасности МВД пришли к нему вместе с понятыми на станции метро «Рязанский проспект», он открыл огонь.

Одному из пострадавших удалось выбежать из помещения на улицу, где он скончался от полученных ран. Второй находится в больнице в тяжелом состоянии.

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