Раскрыт размер выплат за посадку самолета в кукурузном поле

Заместитель гендиректора «АльфаСтрахование» Илья Кабачник раскрыл размеры страховых выплат компании «Уральские авиалинии» за севший 15 августа в кукурузном поле самолет. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Согласно информации Кабачника, страховая выплата по авиакаско за не подлежащий восстановлению лайнер Airbus A321 составит 46,1 миллиона долларов (почти 3 миллиарда рублей).

Отмечается, что компенсации пассажирам в эту сумму не входят.

15 августа самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский, предположительно, из-за попадания в двигатель птиц. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадали 76 человек. Во время посадки одна из силовых установок отвалилась.

23 августа севший в кукурузном поле самолет Airbus A321 разрезали на части. С лайнера сняли ценные детали и механизмы, оттуда также откачали все технические жидкости, в том числе 2,5 тонны топлива.

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