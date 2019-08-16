Стало известно будущее севшего в кукурузном поле самолета

Аварийно севший в Подмосковье самолет A321 простоит в поле от одного до четырех дней, пока не будет принято решение о дальнейших действиях с ним. Об этом сообщил замгендиректора компании «Рампорт Аэро», владеющей аэропортом Жуковский Евгений Солодилин, передает «Интерфакс».

«Сейчас проходит обследование воздушного судна, в ближайшее время [в Жуковский] прибудут эксперты Airbus, "Уральских авиалиний" и лизингодатели, и в течение одного-четырех дней будет принято решение, какие дальше действия будут производиться с самолетом», — сказал Солодилин.

Он отметил, что самолет будут либо перетаскивать на территорию аэродрома, либо разбирать на месте приземления. Однако это произойдет после завершения работы следственной группы.

Ранее стало известно, что второй пилот самолета Георгий Мурзин попал в больницу с ушибами груди. В «Уральских авиалиниях» заверили, что с ним все будет нормально.

Утром 15 августа самолет A321, летевший из Москвы в Симферополь, совершил жесткую посадку после взлета недалеко от аэропорта Жуковский. По предварительным данным, у лайнера отказали двигатели из-за попавших в них чаек. На борту находилось 226 пассажиров, пострадали 76 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!