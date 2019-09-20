Мошенники предложили пользователям соцсетей быстро обогатиться в проекте Дурова

В социальной сети Facebook появилась реклама платформы Павла Дурова Telegram Open Network (TON), где пользователям обещают быстрый заработок. Как отмечает «Коммерсантъ», мошеннические объявления не имеют ничего общего с реальным проектом бизнесмена.

Отмечается, что в рекламных постах профиля «Успешный инвестор» есть ссылки, ведущие на поддельные страницы деловых изданий. Там содержится информация о некой схеме быстрого заработка — около 15 тысяч рублей в день. Пользователям предлагают зарегистрироваться и передать порталу персональные данные. В рекламе активно используется образ создателя соцсети «ВКонтакте» и владельца Telegram Павла Дурова.

Известно, что на платформе Facebook реклама быстрого заработка запрещена. Однако такие посты нередко маскируются под ссылки новостных изданий или агрегаторы.

Ранее стало известно, что рабочую сеть блокчейн-сети TON планируют запустить до конца октября 2019 года. По задумке создателей, TON должен будет стать аналогом Visa и Mastercard и конкурировать с ними по скорости транзакций.

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