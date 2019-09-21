Под Одессой в ДТП погибли девять человек

В Одесской области в результате ДТП с участием маршрутки и грузовика погибли девять человек. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины по Одесской области.

Столкновение произошло между селами Новая Долина и Прилиманское. Грузовик возвращался из Одессы, в то время как переполненная пассажирами маршрутка двигалась в сторону города. Обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа.

В областном МВД подтвердили гибель девятерых человек, также известно, что двое пострадали. При этом, как уточнили представители полиции, точное число пострадавших все еще выясняется.

14 сентября в районе поселка Заячий Холм в Ярославской области произошло ДТП. По данным ГИБДД, виновником аварии стал водитель грузовика, который выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом. В транспортном средстве находились 35 человек. В результате происшествия погибли 8 человек, еще 27 пострадали.

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